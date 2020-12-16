Сегодня утром, 16 декабря, жительница Петровска обнаружила возле одного из домов на улице Степана Разина мертвую женщину. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Гражданка вызвала бригаду “скорой помощи”, прибывшие медики констатировали смерть женщины.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия и тело женщины. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Обстоятельства трагедии устанавливаются, судебно-медицинское исследование поможет установить причины смерти гражданки. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.