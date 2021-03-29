Суд признал 40-летнюю жительницу Пугачева виновной в неуплате алиментов. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Установлено, что ранее ее привлекали к административной ответственности за неуплату средств на содержание ребенка. Однако должных выводов гражданка не сделала и с 9 июля 2020 года по 31 января 2021 не давала никаких средств на содержание своей 14-летней дочери.

Сумма долга превысила отметку в 82 тысячи рублей. Теперь женщина проведет пять месяцев на исправительных работах и пятую часть своего заработка будет отдавать государству.