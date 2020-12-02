Жертвой мошенников стала жительница Пугачевского района. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

В соцсетях ей пришло сообщение о том, что в банке, клиентом которого она является, проходит акция по льготному начислению бонусов.

Для участия нужно было пройти по ссылке и заполнить анкету. Женщина ввела на неизвестном сайте свои данные, информацию о банковской карте и код подтверждения, который пришел из смс.

Через некоторое время она обнаружила, что с ее счета списали 24 тысячи рублей.

Тогда она поняла, что это был обман и обратилась в полицию. Она рассказала полицейским, что слышала о таком способе мошенничества, но тут почему-то решила рискнуть.