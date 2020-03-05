Жительница Ртищевского района Саратовской области намеренно себя обанкротила, дабы не платить налоги. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По словам правоохранительных органов, 37-летняя сельчанка намеренно обанкротила свое дело.

Во время расследования выяснилось, что женщина таким образом хотела избежать оплаты налогов. По подсчетам следствия, предприниматель обманула налоговую службу на четыре миллиона рублей.

За такую аферу женщину приговорили к одному году условного срока и году исправительных работ.