В Кировский отдел полиции с заявлением о краже обратилась жительница Ртищево. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

По словам 31-летней заявительницы, она приехала за товаром в Саратов, где неизвестные похитили у нее имущество стоимостью 169 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Установлено, что заявительница оставила пакет с тремя сотовыми телефонами на лавочке в аллее на улице Астраханская. В этот момент там гуляла 53-летняя женщина, ранее судимая по тяжкой статье.

В отделе полиции подозреваемая призналась, что не смогла пройти мимо сумки и забрала ее домой. А позже решила сдать их в комиссионный магазин. В отношении гражданки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.