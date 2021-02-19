Жительница Ртищевского района на одном из сайтов разместила объявление о продаже квартиры. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Спустя некоторое время с ней связался незнакомец и предложил перевести предоплату за недвижимость через банкомат. Гражданка слышала о некоторых видах мошенничества, но решила рискнуть и выполнила все требования звонившего.

После окончания разговора с ее счета пропало 48 тысяч рублей. Она поняла, что это был обман и обратилась в полицию.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 26-летний житель Уфы. Его задержали во время командировки и доставили в Саратовскую область.