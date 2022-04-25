Жительница Заводского района Саратова попала на удочку лжебанкиров.

Как сообщили в городском УМВД, 55-летней гражданке неожиданно позвонила «представительница» банка.

Дама предупредила женщину, что с карты кто-то пытается совершить покупку телефона. Чтобы не допустить такого, необходимо срочно для отмены операции продиктовать голосовому роботу номер банковской карты и секретный CVC-код, который находится на обратной стороне карты.

Когда легковерная саратовчанка последовала инструкциям собеседницы, то обнаружила пропажу со своего счета 89 990 рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Мошенничество».