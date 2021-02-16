Двое жителей Заводского района Саратова стали жертвами интернет-мошенников. Об этом сообщили в городском УМВД.

42-летняя женщина увидела на сайте бесплатных объявлений пост о продаже щенка породы вельш-корги.

Она связалась в мессенджере с продавцом и договорилась об онлайн-сделке.

Для оплаты гражданка прошла по ссылке, заполнила данные карты и обнаружила, что у нее списали 14,3 тысячи рублей.

После этого автор объявления перестал выходить на связь, а собаку она так и не получила.

Не дождался своей покупки и 30-летний мужчина. Он нашел объявление о продаже лодочного мотора, связался с неизвестным и договорился о поставке товара.

Незнакомец дал ему номер банковской карты, куда тот отправил 29 тысяч рублей. После этого связь с продавцом оборвалась.

Возбуждены уголовные дела.