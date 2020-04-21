Жительница Солнечного лишилась денег при продаже двери через интернет.

По информации ГУ МВД, 55-летняя саратовчанка разместила объявление о продаже металлической двери со своим номером телефона. Вскоре ей позвонила потенциальная покупательница, которая представилась сотрудницей комиссионного магазина и предложила купить товар. Она также заверила, что переведет оплату на карту.

Доверчивая продавец продиктовала все данные электронного кошелька по просьбе собеседницы, а еще поступивший код. После чего с карты списали 3,6 тысячи рублей.

Обманутая саратовчанка не стала обращаться в полицию, однако чуть позже в банке она узнала, что с ее карты списали еще 18,8 тысячи рублей. После этого она написала заявление. Делом сейчас занимаются.