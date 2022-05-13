Жительница Заводского района лишилась более 30 тысяч рублей за покупку несуществующего бассейна. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Саратову.

Пострадавшая 37-летняя женщина рассказала, что 29 апреля в одной из социальных сетей нашла объявление о продаже каркасного бассейна за 12,9 тысяч рублей.

После связи с продавцом, она перешла по ссылке на сторонний сайт и ввела данные карты. После этого с карты списалось 38,9 тысяч рублей, а аккаунт магазина оказался удален.

По случаю возбуждено уголовное дело.