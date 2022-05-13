В Заводской отдел полиции обратилась 37-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Саратову.

Горожанка рассказала, что в конце апреля в одной из социальных сетей она нашла объявление о продаже каркасного бассейна за 12 999 рублей.

Неизвестный отправил женщине ссылку для оформления и оплаты заказа. На «левом» сайте она заполнила данные банковской карты, после чего произошло списание 38 997 рублей, а аккаунт магазина оказался удален.

По данному факту возбуждено уголовное дело.