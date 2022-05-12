Мошенники выманили у женщины почти миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Саратову.

Пострадавшая 36-летня местная жительница обратилась в полицию накануне вечером, 11 мая. Она рассказала, что ей позвонил якобы сотрудник банка и сказал, что от ее имени пытаются оформить кредит. После этого ей поступил звонок от «сотрудника полиции», который убедил женщину помощь поймать мошенника.

Для сохранности средств ей посоветовали оформить аналогичный заем и перевести на «безопасный» счет. Сделав все, как ей посоветовали, горожанка лишилась 990 тысяч рублей.

По случаю возбуждено уголовное дело.