Жительница Кировского района стала жертвой мошенников при совершении сделки в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Саратову.

Так, 35-летняя горожанка разместила пост о продаже мехового жилета на сайте бесплатных объявлений. Вскоре с ней в одной из соцсетей связалась неизвестная и предложила заключить безопасную сделку.

Женщина перешла по ссылке, которую прислала незнакомка, ввела данные своей банковской карты, после чего обнаружила списание денег в размере шести тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.