46-летняя злостная нарушительница накопила долг почти в 700 тысяч рублей, включая исполнительский сбор. На ее счету свыше 400 штрафов за превышение скорости, нарушение требований дорожной разметки, а также проезд на запрещающий сигнал светофора.

В Саратове судебные приставы взыскивают с местной жительницы задолженности по штрафам ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

Согласно информации ГИБДД, на женщину зарегистрирован автомобиль «Renault Logan». Судебные приставы не смогли определить, где находится машина, и начали ее розыск.

Было установлено, что автомобиль находится на территории Самарской области, в связи с чем саратовскими приставами было направлено задание коллегам из соседнего региона.

Машина была арестована и направлена на спецстоянку. Если женщина продолжит уклоняться от выплаты штрафов, ее автомобиль будет реализован в счет погашения задолженности.