Интернет-мошенники обманули предпринимательницу из Саратова, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

Перед Международным женским днем, 2 марта, 26-летняя бизнес-леди заказала за 15 тысяч рублей на сайте бесплатных объявлений партии тюльпанов — 600 штук. Продавец связался с ней и они договорились, что курьер доставит цветы 4 марта.

В назначенный день доставщик не появился, в по телефону продавца девушку ответили, что не имеют никого отношения к торговле цветами. Предпринимательница обратилась в полицию. Сейчас оперативники ищут цветочных аферистов.