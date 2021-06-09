Прокуратура Саратовской области отклонила жалобу жительницы областного центра о несогласии с наказанием, назначенным ее мужу за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Гражданина признали виновным в том, что в в апреле 2016 года на берегу реки Волга у одной из деревень Саратовского района он обнаружил обрез гладкоствольного охотничьего ружья, который забрал себе и стал незаконно хранить по месту своего проживания в одном из домов этого же района.

В июле 2016 года его жена сообщила о незаконном хранении огнестрельного оружия сотрудникам полиции, которые его изъяли. А потом пожаловалась на несправедливое наказание, которое ему назначили — год условного срока.

Проверка показала, что оснований для пересмотра приговора нет, его оставили прежним.