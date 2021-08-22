Оптимизация в Саратовском здравоохранении в связи с пандемией коронавируса ударила по роженицам.

По причине перепрофилирования областного перинатального центра под ковидный госпиталь в оставшихся роддомах Саратова возник серьёзный дефицит мест для пациенток.

Ситуация осложняется ещё и тем, что оставшиеся роддома периодически закрывают на помывку на целый месяц.

Гневный отзыв о возникшей ситуации оставила жительница Саратова в социальной сети ВКонтакте. Пожелав остаться анонимной по понятным причинам, женщина детально описала возникшую ситуацию.

«Закрыли 4-й роддом на помывку на месяц почти, остался второй и перенатальный на Зерновой. Всех женщин везут именно в перинатальный, потому что второй роддом принимает 50/50 здоровых и женщин с ковидом. Что тут творится в перенатальном, кто бы знал??!

Нет претензий к персоналу лишь по одной причине, что у них реально не хватает рук…

Мест категорически не хватает, родила — в коридор, потому что уже очередь на родовой зал. Врачи бегают, ищут, кто быстрее освободит родилку…

Женщины рожают без врачей и пока сильно не заорут, никто не прибежит», — справедливо возмущается саратовчанка.

По мнению автора сообщения, роддом превратился в бездушный конвейер.

Жительница Саратова обращается к властям с просьбой открыть хотя бы еще один из роддомов областного центра.

Кроме пациентов из Саратова роддом на Зерновой принимает рожениц со всего региона. Этим ситуация с дефицитом мест и врачей усугубляется в разы.

Некоторые пользователи предложили будущим мамам рожать в Энгельсе, где положение не столь напряжённое. Однако не всем из областного центра удобно ехать рожать в другой город.