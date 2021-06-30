Губернатор Саратовской области Валерий Радаев взял на личный контроль ситуацию с обращением жительницы региона на «прямую линию» президента РФ Владимира Путина.

Женщина из Дергачевского района пожаловалась на то, что в их поселке не работает работает фельдшерско-акушерский пункт. После чего гражданке якобы стали звонить чиновники с требованием отозвать свой вопрос.

— Считаю такое положение дел недопустимым. Проблемы нужно не замалчивать, а решать! Поставил задачу зампреду правительства области Роману Грибову, министру здравоохранения Олегу Костину оперативно разобраться в данной ситуации. Прошу также прокуратуру подключиться к ее рассмотрению. Эту тему буду держать на личном контроле, — сказал глава региона.