Жительница Кировского района Саратова перевела мошенникам более 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратову.

По словам 36-летней женщины, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Незнакомец сообщил об атаке злоумышленников, которые взломали систему и пытаются от ее имени оформить кредиты. Он предложил отзеркалить их действия – взять кредиты на аналогичные суммы и перевести на безопасный счет.

Женщина под руководством собеседника оформила два кредита на сумму 466 тысяч рублей и перевела все деньги на «безопасный» счет.

По случаю возбуждено уголовное дело.