Жертва аферистов оформила кредит по их просьбе и перевела мошенникам 500 тысяч рублей.

Заполучившие чужие средства преступники перестали отвечать на звонки женщины, после чего она пошла в полицию Ленинского района Саратова.

Потерпевшая 50-летняя жительница поселка Солнечный сообщила, что ей позвонил «представитель банка» и сообщил, что на ее имя взят кредит и предложил доверчивой саратовчанке «защитить свой банковский счёт».

Для этого он убедил ее оформить аналогичный кредит. Женщина поверила собеседнику и перевела взятые в кредит 500 тысяч на два неизвестных ей номера.

В настоящее время проводится поиск мошенников.