Жертвой мошенничества стала жительница Фрунзенского района Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.

Она увидела в интернете объявление о продаже холодильника за 2,5 тысячи рублей. Продавец пообещала ей, что если она возьмет его сейчас, то сможет получить еще и сплит-систему всего за тысячу рублей.

Гражданка согласилась, перевела средства и еще 800 рублей за доставку.

По подозрению в совершении преступления задержали 30-летнюю жительницу Энгельса, она не стала отрицать, что потратила чужие деньги.

На злоумышленницу завели уголовное дело.

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