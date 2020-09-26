Очередной жертвой мошенничества стала жительница Волжского района Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.

Она выложила на одном из сайтов объявление о продаже картины, на что последовал отклик.

В сообщении была ссылка, по которой надо было перейти и ввести данные банковской карты для перечисления денег. После этого с ее счета пропали три тысячи рублей.

По такой же схеме оставили без денег жительницу Октябрьского района Саратова, которая продавала детскую одежду. С ее карты списали восемь тысяч рублей.