Во Фрунзенском районе Саратова в отдел полиции обратилась 19-летняя студентка. Об этом сообщили в городском УМВД.
Она сообщила, что забыла на остановке общественного транспорта сумку. А когда вернулась за пропажей, то ее там уже не было.
Там была зарядка для телефона, 1,5 тысячи рублей и наушники за 13 тысяч рублей.
Полиция возбудила уголовное дело о краже.
По подозрению в преступлении задержали 53-летнюю женщину. Она могла вернуть находку, потому что в сумочке было водительское удостоверение хозяйки. Но забрала себе все, хотя даже не поняла, что делать с наушниками.
Гражданка оставила себе их в качестве украшения интерьера – понравилась коробочка, в которой они хранились.
Полиция изъяла похищенная, гражданку отпустили под подписку о невыезде.