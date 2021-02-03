Во Фрунзенском районе Саратова в отдел полиции обратилась 19-летняя студентка. Об этом сообщили в городском УМВД.

Она сообщила, что забыла на остановке общественного транспорта сумку. А когда вернулась за пропажей, то ее там уже не было.

Там была зарядка для телефона, 1,5 тысячи рублей и наушники за 13 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело о краже.

По подозрению в преступлении задержали 53-летнюю женщину. Она могла вернуть находку, потому что в сумочке было водительское удостоверение хозяйки. Но забрала себе все, хотя даже не поняла, что делать с наушниками.

Гражданка оставила себе их в качестве украшения интерьера – понравилась коробочка, в которой они хранились.

Полиция изъяла похищенная, гражданку отпустили под подписку о невыезде.