Очередной жертвой аферистов стала жительница Волжского района, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

Женщине поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что злоумышленники пытаются оформить кредит на ее имя.

По стандартной схеме мошенников он предложил ей оформить встречный займ, а деньги перевести на безопасный счет. Женщина поверила незнакомцу, взяла в кредит почти 1,9 миллиона рублей и перевела на неизвестный счет.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело.