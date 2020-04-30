Очередной жертвой банковских аферистов стала доверчивая жительница Саратова.

По информации ГУ МВД, 54-летней женщине позвонила якобы сотрудница банка и попросила уточнить номер ее карты. После этого она заверила потенциальную жертву, что злоумышленники пытаются списать с её электронного кошелька денежные средства, но возможность спасти сбережения есть.

После этого саратовчанку переключили на другого собеседника, который убедил её продиктовать коды из смс-сообщений. В результате нехитрых махинаций у потерпевшей списали 112,3 тысячи рублей.

Сейчас по данному факту делом занимается полиция