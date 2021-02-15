Расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Саратова, обвиняемой в покушении на убийство своих дочерей, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, днем 17 октября она выкинула из квартиры на Ново-Астраханском шоссе пятилетнюю и восьмилетнюю дочерей. Детей госпитализировали, благодаря усилиям врачей они выздоровели и выписаны из больницы. Проживают с отцом.

Женщина находится в медучреждении специализированного типа.

Ей проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что гражданка не могла осознавать что творит из-за психического расстройства.

Уголовное дело направлено в суд с утвержденным прокурором постановлением о применении к нему принудительных мер медицинского характера.