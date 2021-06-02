Расследование уголовного дела в отношении 54-летней жительницы Саратова, обвиняемой в совершении убийства с особой жестокостью и разбое. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, злоумышленница решила расправиться со своей 38-летней знакомой и завладеть принадлежащими ей ценностями. С этой целью 29 ноября 2020 года в дневное время она пришла к женщине в квартиру дома по улице Чернышевского в городе Саратова. Хозяйка жилища находилась дома с малолетней дочерью, которой на тот момент было 3 года и десять месяцев. Семья не состояла на учете.

Гостья вооружилась ножом и нанесла сначала женщине, а затем ее малолетней дочери множественные удары ножом. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.

Гражданка похитила из квартиры ювелирные изделия и банковскую карту и с места происшествия скрылась. С банковской карты она затем сняла 70 тысяч рублей.

Ее задержали практически сразу. Обвиняемая признала свою вину и раскаялась в содеянном. Ее взяли под стражу.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.