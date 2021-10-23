Саратовский суд вынес приговор 50-летней местной жительнице за «участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом».

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональной прокуратуре, еще летом 2018 года жительницу Саратова попросила проживающая в Сирии мать перевести 800 долларов США в Стамбул.

Выяснилось, что деньги должны были направиться одному из незаконных сирийских вооруженных формирований.

Пособница террористов свою вину не признала.

Тем не менее суд назначил ей 10 лет лишения свободы в колонии общего режима.