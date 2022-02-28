Жительница Ленинского района стала жертвой мошенников и перевела на чужие счета более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

На днях женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник сообщил, что зафиксированы попытки оформить на ее имя кредит. Чтобы сохранить деньги, хранящиеся на счетах и картах, необходимо перевести на безопасный счет.

Саратовчанка поверила незнакомцу и перевела на указанный им счет 1,06 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.