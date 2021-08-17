Девушка отправила деньги аферистам через банкомат.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в городском УМВД, потерпевшей от действий мошенников оказалась 21-летняя жительница Фрунзенского района Саратова.

Полицейские выяснили, что девушке позвонил на мобильный телефон неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка.

Лже-сотрудник кредитной организации убедил потрпевшую , что на ее имя оформлен кредит. Это, с его слов, могло навредить сбережениям гражданки.

Мошенник сообщил, что имеющиеся на карте деньги нужно как можно быстрее перевести на безопасный счет.

Легковерная девушка пошла в расположенный рядом с домом торговый центр, где через банкомат перевела по реквизитам обманщика имевшиеся у нее средства в сумме 250 тысяч рублей.

Когда обманутая опомнилась, то сразу обратилась с заявлением в полицию.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.159 УК РФ (мошенничество).