Суд признал виновной в убийстве мужа 51-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

5 июля женщина вместе с 45-летним супругом выпивали в квартире дома по улице Большая Садовая. Они поссорились, и мужчина начал брать жену «на слабо», говоря, что она ничего ему не сделает. Не сдержав обиды, женщина схватила нож и нанесла супругу удар в область груди. Мужчина смог подняться и прошел по коридору, где упал на пол и скончался. Осознав случившееся, женщина позвонила в полицию.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 12 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.