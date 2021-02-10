Суд признал 35-летнюю рецидивистку из Саратовского района виновной в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Она гостила у подруги во Фрунзенском районе Саратова. В один из дней горожанка родила, а скорую вызвать никто не успел. Женщины пошли на вторую квартиру приятельницы, расположенной на Ново-Астраханской улице в городе. Там они искупали малышку, а через некоторое время обнаружили, что та скончалась. Роженица решила отнести тело в больницу, но испугалась ответственности и оставила пакет с трупом на улице, где его обнаружила прохожая.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия и тело ребенка. Травм не обнаружено, экспертиза показала, что девочка родилась живой.

Роженицу отыскали, еще до начала следствия и в зале суда она признала вину и раскаялась.

Гражданка получила год и два месяца колонии-поселения.

