В Саратове жительница Ленинского района повредила руку при посадке на автобус №18Д. Об этом пострадавшая рассказала редакции интернет-издания «Новости Саратова».

Так, сегодня днем, 24 марта, автобус тронулся с места практически сразу после остановки, не соблюдая безопасность пассажиров. Из-за этого девушка травмировала руку, пока пыталась схватиться за поручень.

— Руку было больно согнуть, поэтому пришлось идти в травмпункт. Оказалось, что это растяжение, — написала местная жительница, отправив фото с «результатом поездки».