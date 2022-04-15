Жительница Саратова опубликовала пост в социальных сетях о водителе, который чуть не сбил девушку на проспекте Кирова.

Автор поста предположила, что водитель видел пешехода в яркой одежде и намеренно не сбрасывал скорость.

— Водитель этой машины на моих глазах чуть не сбил девушку идущую по проспекту. Девушка шла в яркой одежде. Наверное, он принципиально не хотел сбрасывать скорость, — прокомментировала ситуацию горожанка.

Некоторые саратовцы также пожаловались в комментариях на машины, разъезжающие на небезопасной скорости по указанной пешеходной зоне. По их словам, по проспекту «невозможно спокойно ходить».