Сегодня, 25 сентября, жительница Саратова Изабелла Фаизова пожаловалась в соцсети «ВКонтакте» на бродячих собак, которые обосновались у проспекта Кирова на Крытом рынке.

Гражданка опасается стаи, они гуляют рядом с детской площадкой и совсем не смущаются толп гуляющих людей.

Она недоумевает, почему нужно ходить в самом сердце города с электрошокером или перцовым баллончиком, чтобы отбиться.

Горожанка спросила, куда нужно обратиться, чтобы животных убрали.

В комментариях граждане поддержали ее мнение насчет того, что бродячих животных в городе быть не должно.