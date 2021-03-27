Следователи начали проверку по факту гибели на пожаре 52-летнего жителя Саратова. Сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Вечером 26 марта 50-летняя женщина вернулась домой на улице Томская в Заводском районе и не смогла попасть жилище из-за того, что дверь была заперта изнутри. Она вызвала спасателей и, когда те вскрыли запор, то обнаружили на диване обгоревшее тело супруга женщины.

На стенах помещения имелись следы копоти.

Место происшествия было осмотрено следователем и криминалистом. По предварительной версии, очаг возгорания находился в жилой комнате, где и было обнаружено тело мужчины. Вероятнее всего, он закурил в постели, уснул и отравился продуктами горения.

Проводится проверка.

Как рассказали информационному порталу «Новости Саратова» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, площадь возгорания составила шесть квадратных метров.