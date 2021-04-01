Коллегия присяжных заседателей признала 26-летнюю жительницу Саратова виновной в убийстве 28-летнего сожителя. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, в ночь с 7 на 8 февраля 2020 года в квартире одного из домов на улице Весенней в областном центре пьяная гражданка на своем дне рождении поссорилась с парнем. Она дважды вонзила ему два ножа в спину и грудь.

От полученных ранений мужчина скончался на месте. Прибывшие медики констатировали смерть потерпевшего.

Подсудимую взяли под стражу.

На предварительном следствии и в суде женщина не признала вину.

Ее признали виновной, но заслуживающей снисхождения.

На основании вердикта суд вынесет приговор.

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