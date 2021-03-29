Жительница Саратова Светлана Шибаршина запечатлела брачные игры косулей на Кумысной поляне.

— Мой подарочек от самой природы, гуляла с косулями бок о бок, подружиться, конечно же не получилось, но моему восторгу не было предела. Это не парк, не заповедник, это просто лес, в котором я провожу почти все выходные и наконец-то мне несказанно повезло. Очень жаль, что не получилось подкрасться ещё ближе, — прокомментировала она серию снимков.

Отметим, что косули — род оленевых, которые проживают в Евразии. Она обитает в лиственных и смешанных лесах и в открытых местностях по кустарникам, типична для лесостепи, в горах поднимается до полосы вечных снегов. Как раз в это время у животных начинается гон.

