Жительница Саратова Оксана Валабуева объявила сбор средств на граффити в Энгельсе.

Девушка известна как автор уличных картин с изображением Сергея Бодрова, Виктора Цоя и Владимира Высоцкого в Саратове. Напомним, в прошлом году она вместе с художником Дмитрием Жумаевым расписала две стены в горпарке Саратова.

В этом году они планируют нарисовать Сергея Бодрова в Энгельсе на трансформаторной будке недалеко от парка рядом с набережной.

Соответствующее разрешение есть, не хватает только средств на краски и оплату за труд художнику. Оксана опубликовала эскиз и обозначила, что требуется 55 тысяч рублей.

Планируемая дата росписи — 15 августа.

— Данные для перевода средств на роспись стены: Сбербанк 2202200439886894. На данный момент собрано 6,135 тысячи рублей. Так как сбор проходит очень медленно, я решила выставить то, что делаю своими руками, кому приглянется, сможет у меня приобрести и все средства пойдут в копилку на граффити любимого актера. Также, хочу сказать, что любой желающий, кто захочет купить у меня игрушку ручной работы, кружку с декором, или украшение, может написать мне в Директ в Instagram, с пометкой «помощь на граффити Бодрова» и средства переведённые за заказ пойдут на осуществление проекта, — отметила она.