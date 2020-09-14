Жительница Саратова Марина Опалько завоевала титул вице-леди V Международного конкурса красоты и таланта «Невская краса – 2020». Об этом сообщили в министерстве социального развития региона.

Горожанка занимается в инклюзивной танцевальной студии «Вдохновение» регионального Центра адаптации и реабилитации инвалидов.

Состязание проводили для девушек и женщин на инвалидных колясках, его финал прошел 11-12 сентября в Санкт-Петербурге.

В финал вышли 25 участниц из России, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Кении и Франции.