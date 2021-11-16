В Заводской отдел полиции обратился 42-летний представитель магазина цифровой и бытовой техники с заявлением о краже микрофона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

Мужчина пояснил, что после посещения неизвестной девушкой магазина с витрины пропал микрофон стоимостью 9 976 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемой оказалась 30-летняя безработная местная жительница, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности. Как пояснила горожанка, микрофон она сдала в комиссионный магазин, а деньги потратила на личные нужды.

Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.