Суд назначил наказание жительнице Саратова за убийство своего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 35-летняя местная жительница убила своего сожителя ножом в грудь. Преступление произошло в ночь с 13 на 14 июля 2019 года на проспекте Энтузиастов.

Для того, чтобы скрыть следы, она воспользовалась ножовкой по металлу и расчленила тело мужчины на три части. После этого она вывезла останки в лес на автомобиле. Пропавшего искали «Лиза Алерт».

Женщина не признала свою вину, но собранных доказательств хватило для вынесения приговора. Суд приговорил ее к девяти годам лишения свободы.