Несовершеннолетняя жительница Саратова подозревается в краже 60 тысяч рублей с чужой карты. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия 3 мая 2020 года 16-летняя девушка забыла ключи от квартиры и отправилась к знакомым, у которых в гостях была ее мама. Один из них попросил горожанку сходить за покупками в магазин и дал ей банковскую карту, сообщил пинкод.

Та приобрела нужные товары, а платежное средство оставила у себя. В тот же день она поехала с приятелями в магазин и купила два мобильника и только потом вернула карту владельцу.

Вскоре мужчина обнаружил недостачу и пошел в полицию. Злоумышленницу разыскали, на допросе она во всем призналась и раскаялась в содеянном.

Расследование уголовного дела продолжается.