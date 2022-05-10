Жительница Саратова присвоила остановленный в поезде кошелек с крупной суммой денег. Об этом сообщили в пресс-службе ЛУ МВД России на транспорте.

По словам ведомства, у ехавшей на поезде по маршруту «Тында – Кисловодск» 49-летней женщины пропал кошелек с крупной суммой денег и банковскими картами. Подозреваемой в краже оказалась 50-летняя жительница Саратова.

Как выяснилось, потерпевшая вышла из поезда на станции «Возрождение», забыв в купе свой кошелек, а злоумышленница села на станции «Саратов-1» на ее место. При заправке постельного белья она обнаружила чужой кошелек под матрацем и забрала найденное. Сумма похищенного составила свыше 103,4 тысячи рублей.

По случаю возбуждено уголовное дело, а подозреваемую оставили под подпиской о невыезде. За нарушение статьи о краже ей может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.