Жительница Саратова подозревается в организации занятии проституцией. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Гражданка привлекла для этого трех жительниц Краснодарского края, которые оказывали интимные услуги клиентам в специально оборудованной квартире и в ряде саун. Их развозил по адресам 35-летний горожанин, собирал деньги и охранял их.

Они отдавали гражданке половину выручки с каждого вызова.

Девушек привлекли к административной ответственности, а на их начальницу завели уголовное дело.

Расследование продолжается.