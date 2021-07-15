Жительница Саратова подозревается в организации занятии проституцией. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.
Гражданка привлекла для этого трех жительниц Краснодарского края, которые оказывали интимные услуги клиентам в специально оборудованной квартире и в ряде саун. Их развозил по адресам 35-летний горожанин, собирал деньги и охранял их.
Они отдавали гражданке половину выручки с каждого вызова.
Девушек привлекли к административной ответственности, а на их начальницу завели уголовное дело.
Расследование продолжается.