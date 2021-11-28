Жительница областного центра проявила жестокость как к людям, так и к животному.

Инцидент произошёл в Ленинском районе Саратова.

Здесь хозяйка квартиры дома 21 на улице Антонова выставила за дверь жильцов, заперев при этом их собаку в пустой квартире.

Обеспокоенные непрекращающимся лаем собаки соседи бьют тревогу в соцсетях.

«Вещи ребят она выкинула в подъезд, пока их не было дома. Но самое ужасное, что и уйти они не могут. Выкинув их вещи без предупреждения, пока их не было, она закрыла в квартире их собаку. Закрыла и ушла, сама она не проживает в сдаваемой квартире. Собака воет уже третьи сутки, не спит весь подъезд, сердце болит слышать истошные звуки животного, которое наверняка уже измучилось от жажды и голода в запертой квартире», — описали ситуацию жильцы.

Как утверждают авторы поста в соцсети ВКонтакте группы «Саратов онлайн», обращения в МЧС и полицию не дали никакого результата.

Хозяйка квартиры якобы не может приехать и выпустить животное из-за плохого самочувствия. Тем временем животное продолжает сильно скулить, а его хозяева ждут на лестничной клетке.