Саратовцы продолжают жаловаться в сети на различные проблемы. Сегодняшней героиней стала Виктория Спирина, которая опубликовала пост про «курящих малолеток».

— Ежедневно борюсь с проблемой отравления табачным дымом от учащихся гимназии №1 под моими окнами. Травят не только взрослых, но и детей, в том числе грудного ребёнка, проживающих в этом доме. Толпы собираются от 5 до 40 курящих не электронные сигареты человек, — жалуется саратовчанка.

Вика уточнила, что несмотря на закон о запрете курения возле жилых помещений, вопрос остается открытым. Директор гимназии Ирина Гайнутдинова не реагирует на жалобы жильцов. В полиции тоже отказываются помочь с решением проблемы даже несмотря на фото и видео доказательства нарушений закона.

Другая жительница областного центра подошла к решению подобного вопроса крайне креативно. Во дворе дома, в котором она живет, часто собираются покурить толпы подростков. Но если в первом случае курильщики прячутся от глаз преподавателей, то в этом — от всех знакомых, ведь «секретный» двор находится напротив «Детского мира» на проспекте Кирова, где можно встретить кого угодно.

Изобретательная саратовчанка, уставшая бороться с непослушными подростками, соорудила устройство, с помощью которого «отгоняет» курильщиков от своих окон. Оно состоит из нескольких трубок, пульверизатора и помпы. Когда молодежь не реагирует на просьбу не курить во дворе, женщина приводит механизм в действие и на незваных гостей брызгает неизвестная жидкость.