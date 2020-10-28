34-летняя жительница Саратовского района ответит в суде за причинение своему новорожденному ребенку смерти по неосторожности. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Утром 12 марта прохожая обнаружила у заброшенного сарая на Омской улице 21 в Заводском районе Саратова труп девочки в пеленках. Об этом она сообщила в полицию.

Следователь и судебно-медицинский эксперт осмотрели место происшествия и тело ребенка, травм на ее теле не обнаружили. Выяснилось, что ребенок родился живым.

По данным следствия 34-летняя беременная женщина гостила у подруги во Фрунзенском районе Саратова. В начале марта она родила девочку, а “скорую” вызвать не успела. Вместо обращения к врачам женщины поехали на вторую квартиру приятельницы на Ново-Астраханском шоссе Саратова. Они искупали ребенка, а через некоторое время обнаружили, что он перестал подавать признаки жизни.

Роженица решила отнести тело в ближайшее медучреждение, но испугалась ответственности и оставила пакет с телом на улице.

Обвиняемая признала вину и раскаялась в содеянном. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.