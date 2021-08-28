Женщина хотела приобрести комплект посуды, но была обманута.

Как сообщили в ГУ МВД региона, к сотрудникам полиции за помощью обратилась жительница Балашовского района.

Потерпевшая рассказала, что нашла в соцсетях объявление о продаже посуды.

Продавец посредством мессенджера попросила сначала перевести ей деньги в сумме 69 200 рублей. И только после этого она обещала выслать посуду. Однако своего обещания мошенница не сдержала. Покупательница не получила даже ложки, не говоря о кастрюлях.

Сотрудники полиции вычислили аферистку, которой оказалась 38-летняя дама из Волгограда. Она была задержана и созналась в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».