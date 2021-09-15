Жительница Красноармейска Саратовской области убила своего сожителя ударом шампура в грудь.

Убийце вынесен приговор.

Как сообщили в региональном СУ СКР, вечером 3 июня осужденная организовала у себя дома застолье.

Разгоряченный алкоголем любовник после ухода собутыльников решил увеличить количество им выпитого спиртного и спросил денег у своей дамы сердца.

Однако женщина ответила категоричным отказом. За это получила от суженого удар кулаком в грудь и оплеухи по лицу. Вынести такого унижения гражданка не смогла.

Подогреваемая злостью и обидой преступница вытащила из ванной шампур и воткнул его сидевшему на диване сожителю в грудь.

Жадный до алкоголя мужчина умер на месте.

В итоге убийца получила 9 лет колонии общего режима.

Фото: СКР