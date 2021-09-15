Жительница Красноармейска Саратовской области убила своего сожителя ударом шампура в грудь.
Убийце вынесен приговор.
Как сообщили в региональном СУ СКР, вечером 3 июня осужденная организовала у себя дома застолье.
Разгоряченный алкоголем любовник после ухода собутыльников решил увеличить количество им выпитого спиртного и спросил денег у своей дамы сердца.
Однако женщина ответила категоричным отказом. За это получила от суженого удар кулаком в грудь и оплеухи по лицу. Вынести такого унижения гражданка не смогла.
Подогреваемая злостью и обидой преступница вытащила из ванной шампур и воткнул его сидевшему на диване сожителю в грудь.
Жадный до алкоголя мужчина умер на месте.
В итоге убийца получила 9 лет колонии общего режима.
Фото: СКР